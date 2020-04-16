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Koronavirüsü yenen 2 kişiden plazma bağışı

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AFSÜ-SUAM) koronavirüs tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 2 kişinin bağışladığı immün plazma hücreleri, diğer hastaların tedavisinde kullanılacak.

16.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:26
Koronavirüsü yenen 2 kişiden plazma bağışı

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AFSÜ-SUAM) koronavirüs tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 2 kişinin bağışladığı immün plazma hücreleri, diğer hastaların tedavisinde kullanılacak.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, koronavirüs tedavileri tamamlanarak, taburcu edilen 2 erkek hastanın gönüllü olarak plazma bağışladığını açıkladı. İmmün plazma tedavisinde hastalığı geçirmiş, tedavisi tamamlanmış vakaların plazmalarında mikroorganizmanın öldürülmesini sağlayan bağışıklık sistemine ait hücreler bulunduğunu belirten Prof. Dr. Okumuş, "Antikor dediğimiz bağışıklık sistemine ait maddelerin hastalığı geçirmiş insanlardan alınıp hastalara verilmesiyle tedavi uygulanmaktadır. Ülkemizde ve dünyada son günlerde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde bazı merkezlerde uygulanan bu tedavinin sonuçları umut vericidir. AFSÜ'nün gelişmiş bir Terapötik Aferez Merkezi olduğundan, biz de bu tedaviyi uygulamak istedik. Sağlık Bakanlığı'nın onay vermiş olduğu bu tedavi yöntemiyle bugün 2 hastamızın plazması alındı. Afyon 'daki bir hastamıza bu tedaviyi uygulayacağız. İnşallah hastalarımıza bir nebze olsun faydamız olur. Bu hastalığı geçirip iyileşen hastalarımızın diğer hastalara umut olmaları için gönüllü bağışçı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

'İŞLEM SIRASINDA KOMPLİKASYON OLUŞMADI'

Plazma aferez yöntemi hakkında bilgi veren AFSÜ-SUAM Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Ali Tuncer ise "Plazma bağışçısı olan vatandaşlarımızın kanlarını aferez cihazlarımız yardımıyla kanını toplayıp işledikten sonra plazma kısmını ayırıyoruz ve kalan kısmı vericilerimize tekrar iletiliyor. Koronavirüs enfeksiyonu geçirip iyileşmiş 2 vatandaşımız gönüllü verici oldu. İşlemi başarıyla gerçekleştirdik ve herhangi bir komplikasyon olmadı. Kolay bir uygulama olduğu için gönüllü plaza bağışçılarının çekinmelerini gerektirecek bir durum da yok. Plazma bağışçılarını toplamaya devam ederek inşallah hastalarımıza şifa olmaya devam edeceğiz" dedi.

'AŞI YAKIN ZAMANDA MÜMKÜN DEĞİL'

AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk ise aşı çalışmalarının Türkiye ve dünyada hızla sürdürüldüğünü söyledi. Demirtürk, "Viral enfeksiyonda etkin bir aşı geliştirebilmek için birçok basamak var. Önce laboratuvar aşaması, ardından hayvan modellerinde, son olarak da insanlar üzerinde etkin ve güvenli olduğunun kanıtlanması gerekiyor. Bu da kısa bir sürede gerçekleştirilebilecek süreç değil. Bu pandemideki infeksiyon etkinliği için bu aşamaları en hızlı şekilde çevirmeye çalışıyor meslektaşlarımız. Türkiye'de de ciddi çalışmalar var. Virüs izole edilmiş durumda, aşının etken maddesi için uğraşılıyor. Fakat bu yakın zamanda olabilecek bir şey değil. Bu yüzden öncelikli olarak hastaları yakalayıp tedavi etmemiz ve hastanın bulaş zincirini kırmamız pandeminin durmasındaki en önemli noktalar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Aferez, Afyon, Güncel
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