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Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi

ORDU'da özel bir hastanede gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından çiçek verilip, alkışlarla taburcu edildi.

07.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:24
Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi

ORDU'da özel bir hastanede gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından çiçek verilip, alkışlarla taburcu edildi.

Ordu 'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 hasta, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan hastalar, bugün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin, çiçek verip, alkışlarla uğurladığı 3 hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak.Hastanenin yönetim kurulu başkanı İdris Altınel, 3 hastalarını sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu etmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, "Bu vesile ile bu zorlu süreci en iyi şekilde, fedakarlık ve özveri ile gecesini gündüzüne katarak yöneten saygıdeğer hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi - Haberler
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