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Koronavirüsü yenen 3 kuşak aile alkışlarla taburcu edildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kuşak aile taburcu edildi.

15.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:12
Çanakkale 'nin Çan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kuşak aile taburcu edildi.
Çan'da yaşayan Zahide Uslu (65) eşi İlhan Uslu, oğlu Mehmet Uslu (39) ve babası Hüseyin Öztürk (87) 10 gün önce pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastaların burada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Zahide Uslu, Mehmet Uslu ve Hüseyin Öztürk 10 gün sonra sağlıklarına yeniden kavuştu. İlhan Uslu ise koronavirüs nedeniyle tedavisi tamamlanamadan hayatını kaybetti.
Acil servisten, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkan aile kendi araçlarıyla evlerine gitti.
Mehmet Uslu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıklarının kolay bir durum olmadığını söyledi.
Babasının da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Uslu, "Hastaneye 4 kişi girdik ama 3 kişi çıkıyoruz. Babayı kaybettik üzgünüz. Annem, dedem ve ben sağlık çalışanlarımızın özverileriyle çalışmalarıyla kronik rahatsızlıklarımıza rağmen sağlımıza kavuştuk." dedi.
Bu süreçte acıyı, hastalığı gördüklerini belirten Zahide Uslu da "İnsanlardan, doktorlardan yardımı gördük. Allah sağlıkçılarımızdan razı olsun. Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin." diye konuştu.
Dede Hüseyin Öztürk ise, "Bize tedavi sürecinde çok iyi baktılar. Allah devletimize, milletimize, herkese sağlık sıhhat versin." değerlerdirmesinde bulundu. Koronavirüsü yenen 3 kuşak aile alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Öztürk, Mehmet Uslu, İlhan Uslu, Çanakkale, Güncel
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