Koronavirüsü yenen 32 umreci, alkışlarla uğurlandı

UMRE dönüşü Kayseri 'nin Talas ilçesindeki yurtta gözlem altına alınanlardan koronavirüse yakalanan 32 umreci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Geçen 16 Mart'ta umreden dönenlerden 252'si, koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas'ta Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Burada koronavirüs testleri pozitif çıkan 60 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Diğer 192 kişi ise 14 günlük karantina süresini tamamlayarak, memleketlerine gönderildi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Emel Mehmet Tarman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 60 kişiden 32'sinin, yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edilmesine karar verildi. Koronavirüsü yenerek valizleriyle hastaneden çıkan umreciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde araçlara bindi. Umrecileri sağlık çalışanları, alkışlarla uğurladı. Umrecilerin evlerinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, diğer 28 umrecinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.