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Koronavirüsü yenen 60 yaşındaki kişi taburcu edildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 60 yaşındaki adam, 7 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti.

07.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:08
Sivas 'ın Akıncılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 60 yaşındaki adam, 7 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti.
Karantina altındaki Şenbağlar köyünde yaşayan 6 çocuk sahibi Ali Varol'un evine İstanbul'da yaşayan ağabeyi Hasan ile yengesi Hatice Varol misafirliğe geldi.
Varol, evdeyken aniden rahatsızlanan ağabeyi ve yengesine yardım etti.
Köye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan ve Hatice Varol'un yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Birkaç gün sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Ali Varol'un da yapılan koronavirüs testi pozitifi çıktı.
Eşinin test sonuçları da pozitif çıktı
Tedavi süreci tamamlanan Ali Varol, karantina altında tutulan köyündeki evine döndü.
Bu arada rahatsızlanarak dün hastaneye kaldırılan Varol'un eşi Hatem Varol'un da test sonuçları pozitif çıktı.
Ali Varol, yaptığı açıklamada, eşinin Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) tedavi altına alındığını söyledi.
Zor bir süreç geçirdiklerini aktaran Varol, "Ailemde koronavirüse yakalandı. Büyük abim KOAH hastasıydı, ona yardımcı olurken ailemde yaklaşık 10 kişi bu hastalığa yakalandı." dedi.
Kendisi ve iki yeğeninin tedavi sürecinin tamamlandığını belirten Varol, şunları kaydetti.
"Numune Hastanesinde tedavi olduk. Allah herkese acil şifalar versin. Allah doktorlardan, hemşirelerden, sağlıkçılardan razı olsun, herkese tavsiyem kimse evinden çıkmasın. Kendilerini iyi izole etsinler, hastanede bulunmak çok zor bir süreç. Evde her türlü vakit geçirilebilir, evinizde kalın diyorum." Koronavirüsü yenen 60 yaşındaki kişi taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Varol, Karantina, Akıncılar, Sivas, Güncel

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Koronavirüsü yenen 60 yaşındaki kişi taburcu edildi
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