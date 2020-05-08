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Koronavirüsü yenen 72 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki vatandaş, alkışlarla evine uğurlandı.

08.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:03
Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki vatandaş, alkışlarla evine uğurlandı.
Kovid-19 şüphesiyle Ardahan Devlet Hastanesine başvuran ve testinin pozitif çıkmasının ardından 25 gün hastanede tedavi altına alınan Sebahattin Bay, sağlığına kavuştu.
Sağlık çalışanlarının alkışları ve sloganları eşliğinde taburcu edilen Bay, "Herkese teşekkür ederim. Sağlık camiasına teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Çok emek verdiniz, iyi ki varsınız." dedi. Koronavirüsü yenen 72 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, Güncel, Haber

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