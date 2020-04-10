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Koronavirüsü yenen 87 yaşındaki hasta duyarlılığıyla gönüllerde taht kurdu

Erzurum'da 87 yaşında koronavirüsü yenen ve tedavi gördüğü hastanede kirlenen yatağını gömleğiyle temizlerken hemşirelere, "Size ve devlete yeterince yük oldum, istemeden devlet malını kirlettim" diyerek hastane çalışanlarının gönlünde taht kuran İbrahim Özmen, tedavisinin ardından...

10.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:14
Erzurum 'da 87 yaşında koronavirüsü yenen ve tedavi gördüğü hastanede kirlenen yatağını gömleğiyle temizlerken hemşirelere, "Size ve devlete yeterince yük oldum, istemeden devlet malını kirlettim" diyerek hastane çalışanlarının gönlünde taht kuran İbrahim Özmen, tedavisinin ardından sağlıkçıların alkışlarıyla uğurlandı.
Tortum ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 87 yaşındaki İbrahim Özmen, 1 Nisan'da yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Alınan önlemler eşliğinde ekiplerce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) getirilen Özmen'e yapılan tetkikler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Özmen, bir hafta süren tedavisinin ardından hastalığı yenen Özmen, hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilerek 112 ekiplerince evine gönderildi.
BEAH'tan yapılan açıklamada ise hasta Özmen'in tedavisinin tamamlandığı bildirildi.
Kimsesiz hastaya BEAH Başhekimi Dr. Mahmur Avcı sahip çıktı
Özmen'in hastane çalışanlarının gönlünde taht kurduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer evrildi:
"Prostat hastası da olan İbrahim Özmen, kirlenen yatağını sırtından çıkardığı gömleğiyle temizlerken hemşirelerce görülür. Hemşirelerin, 'Amca biz gereğini yaparız neden böyle bir şey yapıyorsun?' diye sorması üzerine Özmen de 'Size ve devlete yeterince yük oldum istemeden devlet malını kirlettim' diyerek cevap verir. Bu konuşmadan etkilenen çalışanlarımız durumu başhekimliğimize bildirir ve Başhekimimiz Dr. Mahmut Avcı da Özmen'in bazı özel ihtiyaçlarını karşılayarak takım elbise ve pijama gibi çeşitli hediyeler alarak hastaneden uğurlar." Koronavirüsü yenen 87 yaşındaki hasta duyarlılığıyla gönüllerde taht kurdu

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Özmen, Erzurum, Sağlık
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