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Koronavirüsü yenen 99 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 99 yaşındaki kadın, alkışlarla taburcu edildi.

17.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:21
Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 99 yaşındaki kadın, alkışlarla taburcu edildi.
Fatma Ay, 10 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucu Ay'a, Kovid-19 teşhisi konuldu.
Hastanede tedavisine başlanan Ay, 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşti.
Son yapılan testin negatif çıkması üzerine Ay, 14 gün evde kendini izole etmesi önerilerek taburcu edildi.
Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Ay, doktorlara teşekkür etti. Koronavirüsü yenen 99 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Vezirköprü, Fatma Ay, Samsun, Güncel
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