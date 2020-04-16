KORONAVİRÜSÜ YENEN AKADEMİK SOLUNUM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. BÜLENT TUTLUOĞLU...
Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu 'nun taburcu oldu.
16.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:58
Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu 'nun taburcu oldu. Yeşilköy'deki Acıbadem Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Tutluoğlu'nu doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları alkışlarla evine uğurladı.
Görüntü dökümü:----------------Tutluoğlu'nun çıkışı-Alkışlar-Açıklama yapması-Araca binmesi
-ayrılması- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Güncel