KORONAVİRÜSÜ YENEN AKADEMİK SOLUNUM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. BÜLENT TUTLUOĞLU...

Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu 'nun taburcu oldu. Yeşilköy'deki Acıbadem Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Tutluoğlu'nu doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları alkışlarla evine uğurladı.

Görüntü dökümü:

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-Tutluoğlu'nun çıkışı

-Alkışlar

-Açıklama yapması

-Araca binmesi

-ayrılması

Kaynak: DHA

- İstanbul