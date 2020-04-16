Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu...
Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu 'nun taburcu oldu.
16.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:02
Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu 'nun taburcu oldu. Yeşilköy'deki Acıbadem Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Tutluoğlu'nu doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları alkışlarla evine uğurladı.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Güncel