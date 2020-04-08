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Koronavirüsü yenen başhekim taburcu oldu

DENİZLİ'de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Gürcan Güven, yeni tip koronavirüs tedavisi için yattığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden bugün sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

08.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:20
Koronavirüsü yenen başhekim taburcu oldu

DENİZLİ'de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Gürcan Güven, yeni tip koronavirüs tedavisi için yattığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden bugün sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Eski Çivril Belediye Başkanı ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gürcan Güven, öksürük ve ateş şikayetleri nedeniyle 12 gün önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Güven'den alınan örnekler Ankara'da yapılan koronavirüs testinde pozitif çıktı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güven, 12 gün sonra hastaneden koronavirüsü yenerek taburcu edildi. Güven, sosyal medya hesabında, tedavi sürecinin başarılı geçtiğini açıkladı. Paylaşımında herkese teşekkür eden Güven, "Arayan, soran, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen, cevap veremediğim herkese çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarından dolayı İl Sağlık Müdürümüz Berna Öztürk'e, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan hocalarıma ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa versin. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personellerine kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gürcan Güven, Güncel
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