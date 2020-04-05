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Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz

Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar, koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Bu süreçte yaşadıklarını TRT SPOR'a anlatan Dumlupınar, "Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkedeyiz. Avrupa'da insanlar kendilerine test bile yaptıramıyorlar. Ama bizim ülkede öyle bir durum yok bunu ben yaşadım" dedi.

05.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:29

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'na katılan Boks Milli Takımı 17 Mart'ta yurda dönmüştü. 19 kişilik kafileden, Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile milli sporcu Serhat Güler'in yeni tip Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

2 gün sonra yeniden test yapılan Serhat Güler'in testi negatif çıkmış, ve taburcu edilmişti. Tedavisine memleketi Bayburt'ta devam edilen Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar da virüsü yenmeyi başardı. Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da Dumlupınar'ın, son testinin negatif çıktığı belirtilmişti.

YAŞADIKLARINI TRT SPOR'A ANLATTI

Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar, bu süreçte yaşadıklarını TRT SPOR'a anlattı. Londra'dan döndükten sonra Bayburt'a geldim. Evimde beni çok iyi bir şekilde (kendilerini izole ederek) karşıladılar. Hastaneye gittik ve testlerin ardından bir kaç gün dinlenmemi istediler. Test sonucum pozitif çıktı. Beni çok iyi karşıladılar. Doktorların, hekimlerin ve hemşireler çok sıcak davrandı. Hasta oldum diye kendinizi bırakmayın. Bırakmazsanız biz bunu yeneriz. Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkedeyiz. Avrupa'da insanlar kendilerine test bile yaptıramıyorlar. Ama bizim ülkede öyle bir durum yok bunu ben yaşadım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz
Etiketler: Dumlupınar, Avrupa, Spor

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Yeni tip koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz

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Haberler ›› Spor ››Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz - Spor
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