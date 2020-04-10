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Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu

Koronavirüse yakalanarak 21 gün yoğun bakımda tedavi gören sunucu Burak Akkul, dün sosyal medya hesabından video paylaşarak virüsü yendiğinin müjdesini verdi. Sağlık durumu iyi olan Akkul, telefonla bağlandığı canlı yayında hastalıktan uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu ve şu an Türkiye'de bu şekilde iyileşen ilk kişi olduğunu söyledi.

10.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:20

TEVE2 ekranlarında Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, koronavirüse yakalandı. 21 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan ve virüsü yenen Burak Akkul, fizik tedavi için kalmaya devam ettiği hastanede yaşadıklarından bahsetti.

"ATEŞ 42'YE VURMUŞTU, ÖKSÜRÜK YOĞUNDU"

Hastalığı yenen ve taburcu olmayı bekleyen Burak Akkul, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak şunları anlattı: "İşim gereği yurt dışında çok geziyoruz. 110. Çok Gezenti bölümümüz sırasında fark ettik. Eşim ve ben çok ateşli geldik Türkiye 'ye. Biz geldiğimizde Türkiye'de 6. vaka açıklanmıştı. Ateş 42'ye vurmuştu, öksürük yoğundu. Senede bir iki defa seyahatlerden öksürüklü ateşle dönüyordum ve antibiyotik alıp geçiyordu. Tekrar bu oldu sandım, insan kendine konduramıyor. Tonsilit var, bademcik iltihabı önce o sandım ama sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu

"TÜRKİYE'DE ENTÜBE YÖNTEMİYLE KURTULAN İNSANLARDAN BİRİYİM"

"Entübe denilen uyutulma yöntemiyle kurtuldum. Bu şekilde hastalığı yenen ilk insanlardan biriyim Türkiye'de. 21 gün uyutuldum. 21 gün sonra uyandığımda o aradaki sanrı ile gerçek dünyaya geçiş zor, hala becerebilmiş değilim. Çok maceralı bir durum, araya kaçırılma sokmuşum ama onların hiç biri olmamış aslında. Adapte olacağım herhalde. Siz anlamıyorsunuz çeşitli sanrılar görüyorsunuz ama geride kalan ve hasta olmayan yakınlarınız için daha zor diye düşünüyorum. 21 gün uyanınca bir çok şeyin olduğunu görüyorsunuz."

FİZİK TEDAVİ SÜRECİ BAŞLIYOR

"Eşim Seda ve ben de çift negatif raporumuz var. Artık bulaşma ihtimalimiz yüzde sıfır şu anda. Şu anda fizik tedavi süreci var. Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor. Onları düzeltmek gerekiyor."

NE OLMUŞTU?

Sunucu Burak Akkul, Mart ayında Twitter hesabından bir video yayınlayarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Test sonucu pozitif çıkan Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastane odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Etiketler: Türkiye, Magazin

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Yorumlar (10)
HSHWU:Keske covidi kendine konduramayacağına basindan beri coviddir bu deyip de baskalarinin hayati icin önlemini alsaydin anladigim kadarıyla kartal egitim arastiramaya kadar sen baya bi rahat dolaşmışsın bademciktir faranjittir diye ama kimler kimler senin sayende hasta oldu onu bilmiyosun tabi hatta kimler öldü hem yurdışındasin hem ates oksuruk butun belirtiler var hem de hala bademcik falan filan diye gez iyiymis ya sana da gecmis olsun kimlere gecirdiysen tabi artik
Cevap Yaz 0 2
NURİ:Rabbim tüm hastalara hayırlısı ile şifasını verir inşallah
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?:Entübe uyutulmamı nefes için hortum ve alet yardımı mı?
Cevap Yaz 0 1
DİLAVER:Rabbim tüm korona hastalarına acil şifalar versin inşallah.
Cevap Yaz 0 1
BAHADIR:Yurt dışında geldiğinde muhtemelen millete de bulaştirmisindir şu Avrupa merakınız yokmu
Cevap Yaz 4 6
VAY BE:Adam resmen erimiş.Biz bu önlemleri almakta geç kaldık.Kesin.Hele maskeye gerek Yok diyenin yatacak yeri yok.
Cevap Yaz 2 7
VATANDAŞ RIZA:Hadi geçmiş olsun.
Cevap Yaz 1 4
CEVAP:SANA geçmiş OLSUN
0 1
MİSAFİR:korona hastalarimizin hepsine allah acil sifalar versin.
Cevap Yaz 0 2
CAN:cok sükür nerde kalmistik
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