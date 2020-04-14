Koronavirüsü yenen çift hastaneden el ele ayrıldı
Silivri'de yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Makbule (70) ve Turgut (78) Akpınar çifti, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.
14.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:12
Silivri Kolan Hastanesindeki 11 günlük tedavilerinin ardından iyileşen Akpınar çifti, alkışlar eşliğinde el ele hastaneden ayrıldı.
Koronavirüsle mücadeleyi kazanarak taburcu edilen çiftin kronik rahatsızlıklarının da olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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