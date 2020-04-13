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Koronavirüsü yenen çocuk alkışlarla hastaneden taburcu edildi

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 11 yaşındaki çocuk, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

13.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:26
Koronavirüsü yenen çocuk alkışlarla hastaneden taburcu edildi
Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 11 yaşındaki çocuk, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
Yaklaşık 2 hafta önce öksürük şikayeti üzerine ailesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüğü 11 yaşındaki E.Y'ye koronavirüs şüphesiyle test yapıldı.
Testi pozitif çıkan E.Y, hastanedeki tedavisinin ardından iyileşti.
Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla taburcu edilen kız çocuğu, evinde izolasyona tabi tutulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Sağlık
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