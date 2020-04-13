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Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla görevine döndü

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 33 yaşındaki Dr. Uğur Corut, evindeki 14 günlük karantina sürecini tamamlayıp döndüğü Medicana Sivas Hastanesi'nde alkışlarla yeniden görevine başladı.

13.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:08
Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla görevine döndü
Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 33 yaşındaki Dr. Uğur Corut, evindeki 14 günlük karantina sürecini tamamlayıp döndüğü Medicana Sivas Hastanesi'nde alkışlarla yeniden görevine başladı.
Corut'a, Kovid-19 belirtilerini göstermesi üzerine 25 gün önce test yapıldı.
Test sonuçları pozitif çıkan doktor, aynı zamanda acil servisinde görev yaptığı Medicana Sivas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanedeki tedavisini tamamlayıp evindeki 14 günlük karantina sürecini de atlarak sağlığına kavuşan Corut, meslektaşlarının alkışlarıyla yeniden görevine başladı.
Acil Servis önünde gazetecilere açıklama yapan Corut, 19 Mart Perşembe günü işten eve döndüğünde rahatsızlandığını belirtti.
Gece üşüme, titreme ve ateşinin olması üzerine görev yaptığı hastaneye gittiğini anlatan Corut, "Burada tahlil yaptırdık, tahlil sonucum pozitif çıktı. Hastaneye yatışım yapıldı. Burada tedaviye başlandı. Hastalığım sırasında koku kaybı yaşadım. Daha sonra bu tekrar geri geldi." dedi.
Vakaların Türkiye'de görülmesi üzerine daha temkinli davrandıklarını dile getiren Corut, şöyle devam etti:
"Bütün ekipmanları kullanmamıza, kendimizi korumamıza rağmen hastalığın yayılımı çok hızlı olduğu için virüs bulaştı. Hastalığa yakalanmam beni şaşırtmadı. Sonuçta acil serviste çalıştığımız için risk altındayız. Moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da moralinizi yüksek tutmanız gerekiyor."
"Asla pes etmeyeceğiz"
Corut, sağlık çalışanları olarak hep birlikte bu hastalıkla savaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu hastalık bitene kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Hastalık sürecini atlattım. Göreve başladım. Kendimi gayeti iyi hissediyorum. Bu hastalıkla savaşmaya devam edeceğiz. Bu hastalığı yeneceğiz. İnşallah ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar alacağız. Sonuçta hekimler sizler için buradayız. Asla pes etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz."
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Güler de "Doktorumuzda hastalık çıktıktan sonra servise yatırdık ve tedavisinin ardından taburcu ettik." dedi.
Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ise "Doktorumuzda test sonucu pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada çok olumsuz paylaşımlar yapıldı. Bu hem bizi hem de hocamızın ailesini çok üzdü. Bunlar doğru değil." ifadelerini kullandı.
Corut, daha sonra acil servise geçerek hasta kabulüne başladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Acil Servis, Sivas, Güncel
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