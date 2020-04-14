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KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ aktüel görüntü

KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ (2) aktüel görüntüBeyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA - SULTAN Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisinin ardından doktor Hakan Gedikoğlu taburcu edildi.

14.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:26
KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ (2) aktüel görüntü
Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA - SULTAN Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisinin ardından doktor Hakan Gedikoğlu taburcu edildi.
Doktor Hakan Gedikoğlu, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Sağlığına kavuşan Gedikoğlu Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ aktüel görüntü

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultan Abdülhamid, İstanbul, DHA, Han, Güncel
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