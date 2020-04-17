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Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan doktor, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

17.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:33

Gaziantep 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan doktor, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli doktor Zeki Koral, bir hafta önce koronavirüs tespit edilmesi üzerine tedaviye alındı.

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Kural, meslektaşlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir müjdeli haber de Gaziantep'ten. Kovid-19'u yenen doktorumuzu çok şükür sağlıkla evinde karantinaya yolcu ettik." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay da yaptığı açıklamada, meslektaşlarının sağlına kavuşmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, bu tür haberlerin sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttırdığını dile getirdi.

Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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