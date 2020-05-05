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Koronavirüsü yenen doktor immün plazma bağışında bulundu

Koronavirüsü yenen doktor immün plazma bağışında bulunduSAMSUN'da 'Covid-19' u yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamlayan doktor Burcu Ayvaz (29) 'Covid-19' hastaları için immün plazma bağışında bulundu.

05.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:35
Koronavirüsü yenen doktor immün plazma bağışında bulundu
SAMSUN'da 'Covid-19' u yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamlayan doktor Burcu Ayvaz (29) 'Covid-19' hastaları için immün plazma bağışında bulundu.
Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki Seyahat Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Burcu Ayvaz, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında İstanbul Havalimanı'nnda görevlendirildi. Burada sağlık ekibinde görev yapan Ayvaz, baş,kas ve göğüs ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Martta Burcu Ayvaz'a 'Covid-19' tanısı konuldu. Bunun üzerine yaklaşık bir hafta burada tedavi gören Ayvaz, tahlil sonuçlarının iyi çıkması üzerine ev karantinasına gönderildi. Karantina sürecini tamamlayan Ayvaz, bu hafta Samsun'a döndü. Ayvaz, bugün de Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'ne gelerek immün plazma bağışında bulundu.
Ayvaz, hastanede akciğerinde küçük bir alanda zatürre olduğu belirlenip 'Covid-19' tanısı aldığını belirterek "Bir hafta sonra tahlililerim iyi olduğu için ev karantinasına gönderildim. Hastalığı grip tarzında atlatan yüzde 80'lik kısım var diyoruz ya işte ben o kısımdaydım. Ama fiziksel olarak atlatabilseniz bile psikolojik olarak sizi yoruyor. Karantina sürem bittikten sonra bir an önce immün plazma verebilmek istedim. Biz hekim olduğumuz için işin içinde olduğumuzdan dolayı insanların psikolojik olarak çok fazla gözlemleyebiliyoruz. Hiç tanımadığımız bir veya birden fazla insanın şifa bulmasına sebep olabileceğim. O yüzden bunu yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye bir karar verme aşaması bile hiç olmadı bile. Çok zor bir süreç bu. Hepimiz fedakarlıkta bulunuyoruz ama hastanede olan insanlar için ekstra daha zor. Evde kalmak zor ama Covid 19 olup evde kalmak çok daha zor" dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, ise immün plazmanın 'Covid-19' pozitif hastalarında tedavisinde kullanıldığını söyleyerek "Doktorumuz kendisi 'Covid-19'u atlattıktan sonra şimdi de bu hastalık nedeniyle tedavi gören hastalar için immün plazma bağışında bulunuyor. Böylece Samsun'da 18'inci immün plazma bağışı yapılmış oldu. Plazmalar öncelikle olarak ilimizde kullanılıyor tam uyum olursa bölgedeki illerimizdeki hastalarımıza da gönderiliyor. Bu hastalığın net bir tedavisi yok immün plazmada bir tedavi yöntemlerinden bir tanesi. 'Covid-19'u atlatan tüm vatandaşlarımızın immün plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu. Koronavirüsü yenen doktor immün plazma bağışında bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Samsun, Güncel, Haber

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