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Koronavirüsü yenen Erzurumlu doktor taburcu edildi

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün doktor olan oğlu Mustafa Çağrı Öz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

08.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:49
Koronavirüsü yenen Erzurumlu doktor taburcu edildi
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün doktor olan oğlu Mustafa Çağrı Öz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde doktor olan Mustafa Çağrı Öz, 10 gün önce yaptırdığı Kovid-19 testinin sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanarak iyileşen doktor Öz, tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edildi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun, tedavi sürecini başarılı şekilde geçirdiğini söyledi.

İnsanların bu dönemde gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirten Öz, "Sadece oğlum değil, Ankara'da görev yapan iki yeğenim de virüsle mücadele kapsamında çalışıyor. Herkesin elinden geleni fazlasıyla yapması gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemde sağlık çalışanlarına fazlaca görev düştüğünün de farkındayız." dedi.

Mehmet Emin Öz, herkesin çok zor bir zaman geçirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz de bu konuda fedakarca çalışıyor. Onlar da çok zor bir süreçten geçiyor. Virüse en çok maruz kalan ya da kalma tehlikesi olan insanlarımız sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz. Her zaman özveriyle çalışan insanlar sayesinde bu zor süreçler atlatılmıştır. İnşallah biz de elimizden gelenin fazlasını yaparak bu hastalığın üstesinden geleceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Emin Öz, AK Parti, Erzurum, Güncel
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