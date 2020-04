Koronavirüsü yenen eşi sürpriz yapınca gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: DHA

Koronavirüsü yenen eşi sürpriz yapınca gözyaşlarını tutamadıDÜZCE'de, 17 gün koronavirüs tedavisi gördükten sonra taburcu olan Ayşe Kandemir (62), eşine sürpriz yaptı. Gelen ambulansın kendisini kan almak için hastaneye götüreceğini sanan Mustafa Kandemir, eşini görünce gözyaşlarına hakim olamayarak, 'O geldi sanki bana dünyaları verdiler' dedi.Düzce Körpeçler Mahallesi'nde oturan Ayşe Kandemir üşüme ve titreme şikayeti ile hastaneye başvurdu. Ayşe Kandemir'in yapılan testleri pozitif çıktı. Hastanede 17 gün koronavirüs tedavisi gören Ayşe Kandemir sağlığına kavuştu. Ayşe Kandemir evine dönmeden önce eşine sürpriz yapmak istedi. Ambulansa binen Ayşe Kandemir'in evine döndüğünden haber siz olan Mustafa Kandemir, kan vermek için hastaneye götürüleceğini düşünerek ambulansın kapısının açılmasını bekledi. Eşini karşısında gören Mustafa Kandemir, gözyaşlarına hakim olamadı.Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Kandemir 'Hastalık çok kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Öksürürken öleceğimi sandım. Nefes alamıyordum. Çok kötü bir şey. Yaşayanları da Allah kurtarsın. 17 gün hastanede kaldım. Hastalığım sağlık ekiplerimizin desteği ile günden güne düzelmeye başladı. Allah devletimizden, sağlık ekiplerinden razı olsun. 17 gün sonunda çok şükür yendim. Şu anda çok rahatım, iyiyim. Öksürük yok, nefes darlığı yok. Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Allah'a şükürler olsun evime kavuştum.' dedi.Hastalığın kendisine arkadaşı aracılığı ile bulaştığını belirten Ayşe Kandemir, 'Çok samimi arkadaşım vardı. Arkadaşımla sağlık ocağına gittik ve orada kan verdik. Oradan döndüğümüzde benim yanıma geldi. Ama her gün beraberdik ve hiç ayrılmıyorduk. Günde 2-3 sefer birbirimizi görüyorduk. O arkadaşımda benim gibi zatürre olduğunu sandı. Yattı evde 3 gün. Ama zatürre değilmiş. Şu anda yoğun bakımda yatıyor ama bugün sevinçli haber ini aldık' diye konuştu.EŞİNE SÜRPRİZ YAPTIAyşe Kandemir eşine sürpriz yapmak istediklerini söyleyerek, 'Hastanedeki son gecemde kızımı aradım. Eşim, 'Sen geleceğin zaman sana yeniden evlenme teklif edeceğim. Seni çiçeklerle karşılayacağım' diyordu. Bende kızıma sürpriz yapalım dedim. Kızım hastaneye geldi. Beni ambulansla gönderdiler. Ambulans geldiğinde oğlum eşime, 'Senden kan alacaklar' diye söylemiş. Ambulans kapıya gelince kan almaya gelecekler diye kapıya geliyor. Ambulansın kapısı açılıp beni görünce hepimiz duygulandık. O an anlatılmaz? dedi.'SABAHLARA KADAR GÖZYAŞI DÖKTÜM'Mustafa Kandemir ise eşinin hastalık sürecinin kendisi için zor geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:'Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu o kadar kötü ki eşim şuradan ambulansa biniyor ben ne elinden ne kolundan tutabiliyorum. Bu kadar pis bir hastalık. Rabbim kimseye vermesin. Çok acı bir şey. Ben sabahlara kadar acı çektim gözyaşı döktüm. Bana oğlum telefon ederek, 'Hastaneden gelecekler senden kan alacaklar. Annem taburcu olacak ama senden de kan almaları gerekiyor' dedi. Tamam gelsinler dedim. Ambulans geldi. Ambulansın kapı açılınca karşıma çıkınca sanki bana dünyayı bağışladılar. Hiçbir şey istemiyorum ama onun bana gelmesi bana sürpriz yapması sanki her şeyi bana verdiler. 49 yıllık hayatımız var. Az bir zaman değil.?