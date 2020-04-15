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Koronavirüsü yenen genç çift alkışlarla taburcu edildi

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan genç çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

15.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:18
Koronavirüsü yenen genç çift alkışlarla taburcu edildi
Düzce 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan genç çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek binasında bir hafta süren tedavi sonucu sağlığına kavuşan Ercan (32) ve eşi Neslihan K. (29) taburcu edildi.
Genç çift, hastane personelinin alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
Ercan K, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane personelinin 7 gün boyunca kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Doktorlarımız ve tüm çalışan personelimiz bize çok yardımcı oldu. Sağlığımız yerinde ve sağlıklı bir şekilde evimize gidiyoruz." dedi.
Düzce Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz ise hastaneye Kovid-19 teşhisiyle yatışı yapılan hastaların tedavi süreçlerinin başarıyla ilerlediğini kaydetti.
Düzce'de koronavirüsü yenen 10 kişi taburcu edildi
Öte yandan Düzce Valiliği, kentte şu ana kadar koronavirüs tedavisi tamamlanan 10 hastanın taburcu edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 salgınına karşı mücadele edildiği belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak, "Düzce'de 10 hastamız, Kovid-19 mücadelesini zaferle tamamlamıştır. Bugün Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek binasında tedavi sürecini tamamlayan 3 hastamızı alkışlarla evlerine uğurluyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Genç, Güncel
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