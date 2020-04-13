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Koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - BOLU

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 67 yaşındaki hasta evine gönderildi.

13.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:21
Bolu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 67 yaşındaki hasta evine gönderildi.
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine koranavirüs şikayeti ile gelen 67 yaşındaki hastanın tedavisi tamamlandı.
Koronavirüsü yenen Ayşe B, sağlık ekiplerinin alkışlarıyla hastaneden ayrıldı.
Hastane çalışanlarına teşekkür eden Ayşe B, "Canlarım benim, hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinizden Allah razı olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.
Hastanın taburcu edilme anı cep telefonuyla kaydedildi.
Kayıtta, hastanın sağlık personelinin alkışları eşliğinde uğurlanması görülüyor. Koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - BOLU

Kaynak: AA

Etiketler: İzzet Baysal, Koronavirüs, Bolu, Güncel
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