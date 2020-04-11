Koronavirüsü yenen hasta dans ederek taburcu oldu
KIRKLARELİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel hastanede tedavi gören M.Y. (37), hastaneden 'penguen dansı' eşliğinde taburcu oldu.
11.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:45
Lüleburgaz 'da, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran M.Y.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede, göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedaviye alınan M.Y., 5 günlük tedavisinin ardından iyileşti. Sağlığına kavuşan M.Y., Doktor Ünlü ve sağlık ekibiyle birlikte 'penguen dansı' yaparak, hastaneden taburcu edildi.- Leburgaz
Kaynak: DHA
Etiketler: Lüleburgaz, Güncel