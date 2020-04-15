Koronavirüsü yenen hasta taburcu edildi
Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 2 kişi taburcu edildi.
15.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:38
Alınan bilgiye göre, bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Mardin'de özel bir hastaneye başvuran Hıdır Atasay (61) ve Ferhat Bozan (33) Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Hastanede 15 gün boyunca yoğun tedavi edilen hastalar, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Taburcu edilen hastalar sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderildi.
Kaynak: AA