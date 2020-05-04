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Koronavirüsü yenen hasta türkü eşliğinde alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan taksi şoförü, tedavisinin ardından "Antep'in Hamamları" türküsü eşliğinde alkışlarla taburcu edildi.

04.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:05
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan taksi şoförü, tedavisinin ardından "Antep'in Hamamları" türküsü eşliğinde alkışlarla taburcu edildi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 17 gün önce hastaneye Kovid-19 hastalığı belirtileriyle müracaat eden İ.K'nin yapılan testinin pozitif çıkması üzerine pandemi servisinde tedavi altına alındı.
İ.K. tedavisinin ardından bugün yapılan testinin negatif çıkması üzerine sağlık çalışanlarının söylediği "Antep'in Hamamları" adlı türkü eşliğinde alkışlar ile taburcu edildi. Koronavirüsü yenen hasta türkü eşliğinde alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haber

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