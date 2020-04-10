Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsü yenen hastane güvenlik görevlisi, alkışlarla taburcu oldu

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören hastanenin güvenlik görevlisi Faruk Erel (37), iyileşmesinin ardından çalışma arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.

10.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:48
Koronavirüsü yenen hastane güvenlik görevlisi, alkışlarla taburcu oldu

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören hastanenin güvenlik görevlisi Faruk Erel (37),  iyileşmesinin ardından çalışma arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Edirne 'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Faruk Erel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Erel, 10 yıldır çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta boyunca hastanede tedavi gören Erel, sağlığına kavuşmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Güvenlik görevlisinin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan çocuk hayatını kaybetti Haberler
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan çocuk hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsü yenen hastane güvenlik görevlisi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:50: Erzurum'da iki kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 19:50: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: "Türkiye'nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği... - Haber 19:50: Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47... - Haber 19:49: Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü (3) - Haber 19:49: FLAŞ - Haber 19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler