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Koronavirüsü yenen hastanın mektubu duygulandırdı

BURSA'nın İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek, koronavirüsü yenen bir hastanın yatağına bıraktığı mektup, duygulandırdı.

11.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:32
Koronavirüsü yenen hastanın mektubu duygulandırdı

BURSA'nın İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek, koronavirüsü yenen bir hastanın yatağına bıraktığı mektup, duygulandırdı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nden taburcu olan bir hasta, bulduğu kağıt üzerine, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin" ifadelerini yazıp, yatağına bıraktı.Yatağı temizleyen sağlık çalışanları, kağıdı bulduğunda duygulu anlar yaşadı. Mektubu okuyan Başhekim Hayrettin Göçmen ise, mektubu paylaşarak "Yoğun duygular yaşadığımız bu günlerde, daha çok güzellikler paylaşacağımıza dair sizlere söz vermiştik. İşte koronavirüs savaş tarihine not düşülecek bir ayrıntı. Dün iyileşerek taburcu ettiğimiz 7 hastamızdan birinin odasında bulduğumuz, bizlere yazmış olduğu mektup. Kendi canlarını ikinci plana atıp hastalarımıza şifa dağıtmaya çalışan sağlık neferlerine yazılmış bir mektup. Fazla yoruma gerek yok. Kelimeler duyguları net bir şekilde ifade ediyor. Tüm yorgunluk ve ümitsizlik duygularımızı paramparça eden, bizleri daha güçlü ve daha ümitkar kılan duygular. Vatandaş ve sağlıkçı iş birliği ile, el ele ve gönül gönle biz bu savaşı mutlaka kazanacağız. Yeter ki siz mutlaka ama mutlaka evde kalın. Hastamıza ve tüm hastalarımıza çok teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, İnegöl, Güncel
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