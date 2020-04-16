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Koronavirüsü yenen hemşire, görevine alkışlarla döndü

SİVAS'ta yakalandığı koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen acil servis hemşiresi Mustafa Aydoğdu (31), meslektaşlarının alkışları arasında görevine döndü.

16.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:05
Koronavirüsü yenen hemşire, görevine alkışlarla döndü

SİVAS'ta yakalandığı koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen acil servis hemşiresi Mustafa Aydoğdu (31), meslektaşlarının alkışları arasında görevine döndü.

Medicana Sivas Hastanesi'nin acil servisinde hemşire olarak çalışan evli 1 çocuk babası Mustafa Aydoğdu, 23 Mart'ta işten eve döndükten sonra nefes darlığı ve terleme sorunu yaşadı. Ertesi gün hastaneye gelen Aydoğdu'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir hafta hastanede tedavi gören Aydoğdu'nun, son yapılan 2 testi negatif çıktı. Aydoğdu, 14 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek hastanedeki görevine geri döndü. Mustafa Aydoğdu, hastane acil servis girişinde mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

'POZİTİF ÇIKTIĞINDA HİÇ ÜZÜLMEDİM'

Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında moralini her zaman yüksek tuttuğunu söyleyen Aydoğdu, "Görevimizin başındayken hafif bir halsizlik ile başlayan ve bir gün sonra terleme ve nefes darlığı şeklinde başladı. Hemen testler alındı ve koronavirüs pozitif çıktı. Buna üzülmedim. Moralimi de yüksek tuttum. 6 günlük bir tedavi sürecim oldu. Gayet başarılıydı. Tedavi sürecinde kendimi gayet iyi hissettim. Moralim, motivasyonum iyiydi. Hekimlerimiz hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Psikolojik olarak gayet güçlüydüm. Sonuç pozitif geldiğinde hiç üzülmedim. Tam tersi her zaman biran önce iyileşip görevimin başına dönmeyi düşündüm. Çok şükür öyle de oldu" dedi.

Vatandaşların mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmaması gerektiğini söyleyen Aydoğdu, "Bu virüs umarım daha fazla dağılmadan ülkemizden defolup gider. Vatandaşlar ne kadar çok evden çıkmazsa, bizler de o kadar canla başla çalışıp biran önce bu işi çözeceğiz diye düşünüyorum. Evden çıkılmaması çok çok önemli" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Aydoğdu, Acil Servis, Koronavirüs, Güncel
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