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Koronavirüsü yenen hemşire, pandemi hastanesinde göreve başladı

Koronavirüsü yenen hemşire, pandemi hastanesinde göreve başladıANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi bölümünde görev yaparken koronavirüse yakalanan hemşire Kardelen Tercan, hastalığı yenerek 21 gün sonra aynı bölümde iş başı yaptı.

30.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:44
Koronavirüsü yenen hemşire, pandemi hastanesinde göreve başladı
ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi bölümünde görev yaparken koronavirüse yakalanan hemşire Kardelen Tercan, hastalığı yenerek 21 gün sonra aynı bölümde iş başı yaptı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 ay önce göreve başlayan hemşire Kardelen Tercan, pandemi bölümünde koronavirüse karşı mücadele verirken, hastalığa yakalandı. Hemşire arkadaşının testinin pozitif çıkması üzerine geçen 8 Nisan'da test yapılan Tercan'ın sonucu da pozitif geldi. Tercan, hastanede gördüğü tedavinin ardından evde karantina sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Tercan, hastalığı yendikten sonra aynı bölümde iş başı yaptı. Tercan, hastalığı atlattıktan sonraki ilk iş gününde koruyucu kıyafetlerini giyerek koronavirüs hastalarının tedavileriyle ilgilendi.
'ERKEN TANININ ÖNEMİ BÜYÜK'
Tercan, koronavirüste erken tanının önemini vurgulayarak, "Arkadaşım pozitif çıkınca ben de test yaptırdım. Akciğer tomografisi çektirdim. Tomografi temiz geldi; ama test sonucunda pozitif üreme olduğu için izolasyona alındım ve tedavim başladı. Başta bilirtilerim yoktu. Ama 2 gün sonra eklem ağrılarım başladı. Burun tıkanıklığı oldu. Onun dışında çok fazla belirtisi olmadı. Tedavi ve karantina sürecinde hijyene çok dikkat ettim. Kişisel eşyalarımı düzenli olarak yıkadım ve beslenmeme dikkat ettim. Sebze ağırlıklı beslendim ve özellikle çok fazla meyve tüketmeye çalıştım" dedi.
'GÖREVE DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM'
Çalışmayı özlediğini belirten Tercan, "Göreve döndüğüm için mutluyum. Aynı zamanda arkadaşlarıma da yardımcı olacağımı için, onların yükünü hafifleteceğim için mutluyum. Evdeki dinlenme süremi uzatmak, hastanedeki arkadaşlarıma, meslektaşlarıma büyük bir haksızlık olurdu. Çünkü orada gerçekten ihtiyaçları var, hastanede görev yapmak büyük mutluluk verici. Biz sağlık personeli olarak gerçekten 7-24 çalışıyoruz. Bu kıyafetler içinde çalışmak gerçekten çok zor. Ekstra efor harcıyoruz açıkçası. Benim de belirtim yokken ve daha sonra negatif tanısı almışken evde durmak benim için vicdani bir yük. Oradaki bir hastayla ilgilenmek, başka bir arkadaşımın yükünü hafifletmek benim için çok önemli. Gitmesem haksızlık olurdu diye düşünüyorum" dedi.
'ŞİMDİ HASTALIKTAN KORKMUYORUM'
Salgından eskisi kadar korkmadığını belirten Tercan, "Hastalığı bilmediğim için önceden daha çok korkuyordum. Şimdi o kadar korkum yok; ama grip gibi bir hastalık değil, semptomları aynı şekilde ilerlemeyebilir. Benim en büyük şansım erken tanı olmasıydı. Yine korkuyorum; ama artık bildiğimiz bir hastalık olduğu için herhalde biraz daha rahatım. Gerçekten yaşam kalitenizi düşüren bir hastalık. Evde kalmak çok önemli. Lütfen maske takmaya özen gösterin. Sağlık çalışanları arkadaşlarımın da 7/24 maskeyle dolaşmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı. Koronavirüsü yenen hemşire, pandemi hastanesinde göreve başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tercan, Güncel, Haber

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