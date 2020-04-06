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Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim

İzmir'de koronavirüsten kurtulan 34 yaşındaki iş insanı, "Ben hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın" ifadelerini kullandı.

06.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:34
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim

İzmir 'de, yakalandığı koronavirüsten gördüğü tedaviyle kurtularak, taburcu olduktan sonra evde tek başına 14 günlük karantina sürecine giren iş insanı Oğuzhan Yar (34), yaşadığı zor süreci anlattı. Koronavirüsü hala önemsemeyip, gereken tedbirleri almayanlar olmasına üzüldüğünü belirten Yar, "Düşmanın adı var, kendi yok. Bu yüzden çok dikkatli olun. Hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın" dedi.

5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

İzmir'de yaşayan, 2 çocuk babası ve hurda geri dönüşüm tesisi sahibi Oğuzhan Yar'da, halsizlik ve şiddetli öksürük nedeniyle gittiği hastanede yapılan test sonucu 'Kovid-19' tespit edildi. Pandemi hastanesi olan, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılan Yar, 5 gün boyunca yoğun tedavi sürecine girdi. Tedavinin ardından taburcu edilen Yar'a evde 14 gün karantinada kalması belirtildi. Yar, bu süreçte kendisini en çok zorlayan konunun ailesini görememek olduğunu dile getirdi.

"YENGEMİ KAYBETTİM, CENAZESİNE GİDEMEDİM"

Hastalığı hala önemsemeyerek, gereken tedbirleri almayanlar olmasından derin üzüntü duyduğunu dile getiren iş insanı Oğuzhan Yar, şunları söyledi:

"Bana koronavirüs teşhisi koyuldu ve hastanede tedavi altına alındım. 5 günlük tedavi sonucu 6'ncı gün yapılan testin negatif çıkmasıyla taburcu oldum. 14 gün evimde karantinada kalacağım. Taburcu olduktan sonra insanlarımızın hala vakanın ciddiyetine varamadığını üzülerek gördüm. 25 Mart Çarşamba günü evimde bir anda halsizlik hissettim ve öksürüğümün daha da arttığını gördüm. Ateşim olmadı, solunum sıkıntım yoktu. Bu şikayetlerle hastaneye başvurdum. Akciğerlerimde yaygın bir şekilde nodüller tespit edildi. Şu an çok iyiyim ama sağlık elimizdeyken kıymetli. Herkes, sağlığını kaybetmeden devletimizin milletimize yaptığı uyarıları dikkate alsın. Babaysanız ve evinizin ihtiyaçlarını karşılayan sizseniz daha çok dikkat etmelisiniz. Ben hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın. Bu hastalığa yakalanmamak için çok özen gösterdim ama yine de beni yakaladı. Düşmanın adı var, kendi yok. O yüzden her birimiz dikkatli olalım."

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel
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