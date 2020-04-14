Koronavirüsü yenen kadın: Bu hastalıkta moral çok önemli

BURSA'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede iyileşerek, taburcu edilen Gülhan Erkılıç (39), sağlık personelinin alkışlarıyla uğurlandı. Eşi ve kızının da tedavi gördüğünü anlatan Erkılıç, "Bu hastalıkta moral çok önemli. Sürekli kendime, eşime ve kızıma moral verdim. Birbirimizden destek aldık" dedi.

Bursa'da yaşayan Gülhan Erkılıç, 1 hafta önce eklem ağrısı, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Erkılıç, tedaviye alındı. Kadının ailesine de test yapan sağlık ekipleri, eşi ve kızında da koronavirüs tespit etti. Tedavi sonucu iyileşen Gülhan Erkılıç, bugün taburcu edildi. Erkılıç, hastaneden çıkarken, kendisini uğurlayan sağlık ekibinin alkışlamasıyla duygulandı.

Gazetecilere hastane çıkışı açıklama yapan Gülhan Erkılıç, tedavinin zor bir süreç olduğunu belirterek, "Eklem ağrıları, halsizlik, öksürük ve nefes darlığından dolayı hastaneye başvurdum. Acil serviste testlerim yapıldı. Hemen hastaneye yatırdılar. Hastanede ilk 3 günüm çok zor geçti. Zor bir süreçti ama doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiler. Kendimi evimde gibi hissettim. Çok şükür çıktım. Kimse 'Ben yakalanmam' demesin. Herkes yakalanabiliyor. Herkes kendine dikkat etsin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Bu hastalıkta moral çok önemli. Sürekli kendime, eşime ve kızıma moral verdim. Birbirimizden destek aldık" diye konuştu.

Gülhan Erkılıç'ın eşi ve kızının ise tedavisine hastanede devam ediliyor.