Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Koronavirüsü yenen kadın: Bu hastalıkta moral çok önemli

Koronavirüsü yenen kadın: Bu hastalıkta moral çok önemliBursa'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede iyileşerek, taburcu edilen Gülhan Erkılıç (39), sağlık personelinin alkışlarıyla uğurlandı.

14.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:38
Koronavirüsü yenen kadın: Bu hastalıkta moral çok önemli
Bursa'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede iyileşerek, taburcu edilen Gülhan Erkılıç (39), sağlık personelinin alkışlarıyla uğurlandı. Eşi ve kızının da tedavi gördüğünü anlatan Erkılıç, "Bu hastalıkta moral çok önemli. Sürekli kendime, eşime ve kızıma moral verdim. Birbirimizden destek aldık" dedi.
Bursa'da yaşayan Gülhan Erkılıç, 1 hafta önce eklem ağrısı, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Erkılıç, tedaviye alındı. Kadının ailesine de test yapan sağlık ekipleri, eşi ve kızında da koronavirüs tespit etti. Tedavi sonucu iyileşen Gülhan Erkılıç, bugün taburcu edildi. Erkılıç, hastaneden çıkarken, kendisini uğurlayan sağlık ekibinin alkışlamasıyla duygulandı.
Gazetecilere hastane çıkışı açıklama yapan Gülhan Erkılıç, tedavinin zor bir süreç olduğunu belirterek, "Eklem ağrıları, halsizlik, öksürük ve nefes darlığından dolayı hastaneye başvurdum. Acil serviste testlerim yapıldı. Hemen hastaneye yatırdılar. Hastanede ilk 3 günüm çok zor geçti. Zor bir süreçti ama doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiler. Kendimi evimde gibi hissettim. Çok şükür çıktım. Kimse 'Ben yakalanmam' demesin. Herkes yakalanabiliyor. Herkes kendine dikkat etsin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Bu hastalıkta moral çok önemli. Sürekli kendime, eşime ve kızıma moral verdim. Birbirimizden destek aldık" diye konuştu. Gülhan Erkılıç'ın eşi ve kızının ise tedavisine hastanede devam ediliyor. Koronavirüsü yenen kadın: Bu hastalıkta moral çok önemli

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsü yenen kadın: Bu hastalıkta moral çok önemli - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:53: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber 18:53: Evden çıkamayan kadının tarlasını jandarma sürdü - Haber 18:52: Mustafakemalpaşa'da iki kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi (2) - Haber 18:52: Yunusemre'de 4 gün pazar kurulacak - Haber 18:52: Yığılca'da vatandaşın pazar ihtiyacı ayağına gidiyor - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler