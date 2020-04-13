Koronavirüsü yenen kadın doktor alkışlarla taburcu edildi

GÜMÜŞHANE'de koronavirüs hastalığını yenen kadın doğum doktoru, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ismi açıklanmayan doktor, tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden kadın doktorun yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından kadın doğum doktoru hastaneden meslektaşları alkışları arasında taburcu edildi. Kendisine çiçek de verilen kadın doktor, meslektaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA