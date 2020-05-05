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Koronavirüsü yenen kadın doktor, immün plazma bağışında bulundu

Samsun'da yeni tip koronavirüsünü (Kovid-19) yenen kadın doktor, immün plazma bağışı yaptı.

Koronavirüsü yenen kadın doktor, immün plazma bağışında bulundu
05.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:25
Samsun'da yeni tip koronavirüsünü (Kovid-19) yenen kadın doktor, immün plazma bağışı yaptı.
Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Samsun Çarşamba Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezinde görev yaparken geçici olarak İstanbul Havalimanına giden ve burada koronavirüse yakalanan Dr. Burcu Ayvaz, 1 haftalık tedavi sonucu hastalığı yendi.
Ayvaz, diğer hastalara umut olmak için Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne gelerek immün plazma bağışında bulundu.
Ayvaz, gazetecilere, pandemi sürecinde İstanbul Havalimanında görev yaparken baş, göğüs ve kas ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.
Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Ayvaz, 1 haftalık tedavi ile sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.
Hastaneden taburcu edildikten sonra ev karantinasına geçtiğini anlatan Ayvaz, şöyle devam etti:
"Hastalığı grip tarzı atlatan yüzde 80'den biriyim ama psikolojik olarak yaptığı stres, fiziksel etkisinden daha fazla. Dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Herkes hem işinden fedakarlıkta bulunuyor hem de sevdiklerini görememek gibi büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Evde kalmaktan daha zor bir şey varsa, o da Kovid-19 olup evde kalmak. Bilinmezlik sürecine giriyorsunuz. Hem kendiniz hem de aileniz için korkuyorsunuz. Bu nedenle herkesin kendini izole etmesi gerekir. Evde kalmak çok zor ama lütfen herkes evde kalsın."
"Bir veya birkaç hastanın şifa bulmasını sağlayacağım"
Ayvaz, immün plazma vererek bir veya birkaç hastaya umut olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "İçimde gerçekten inanılmaz bir mutluluk var. Çünkü birçok doktor arkadaşım immün plazma tedavisi sonucunda hastalığın iyileşmesi acısından çok güzel yanıt aldığını söylüyor. Sadece 45 dakika geçirip bir veya birkaç hastanın şifa bulmasını sağlayacağım. Hasta ve yakınlarının, o hastayı tedavi eden doktorların mutlu olmasını sağlıyorsunuz. Bunu kendime fırsat olarak görüyorum. Belki de bu mutluluğu bir insana yaşatma fırsatı bir daha bulamayacağım. O yüzden koronavirüse yakalanan ve iyileşen tüm kişiler lütfen immün plazma bağışında bulunsunlar." ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise Dr. Burcu Ayvaz'ın örnek bir davranış sergilediğine dikkati çekti.
Kovid-19 ile ilgili tam bir tedavi yöntemi olmadığını ancak immün plazma tedavisi sonucu hastaların iyileşme sürecine girdiğini anlatan Oruç, şunları kaydetti:
"Samsun'da Kovid-19 geçirmiş kişilere ulaşıyoruz ve immün plazma bağışında bulunmaları için Türk Kızılay ile yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda doktorumuz da hem sahada yoğun şekilde çalışırken hem de geçirdiği hastalık sonrasında diğer hastalara umut olmak için bağışta bulundu. Samsun'da bugüne kadar 18 kişi immün plazma bağışında bulundu, 30 kişi daha sırada bekliyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Samsun, Güncel, Haber

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