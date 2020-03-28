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KORONAVİRÜSÜ YENEN KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ YAŞADIKLARINI ÇEKTİĞİ VİDEO İLE ANLATTI

KORONAVİRÜSÜ yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

28.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:07
KORONAVİRÜSÜ yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. İyileştikten sonra video çekerek öğrencilerine ve gençlere seslenen Feyiz, evde kalın çağrısında bulundu.
Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna koronavirüs teşhisi konulan ve hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadıklarını çektiği video ile anlattı. 13 Martta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Feyiz, 18 Martta testinin pozitif çıktığını ve Haseki'de r-tedavi altına alındığını anlattı. Dün, taburcu olduğunu aktaran Feyiz öğrencilerine ve vatandaşlara hitap ettiği videosunda evde kalın çağrısı yaptı.
Feyiz'in paylaştığı videoda, "Sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarım; şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. 13 Mart'ta yüksek ateş ve aşırı titremeyle hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendime. Test sonucu 18 Mart gece 02,30'da bana pozitif olarak bildirildi. 03,30'da Haseki'ye kaldırıldım hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim. Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde o da karantina altında. Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık çok büyük bir trajedi içinde. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın." ifadeleri yer aldı.
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KORONAVİRÜSÜ YENEN KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ YAŞADIKLARINI ÇEKTİĞİ VİDEO İLE ANLATTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadir Has Üniversitesi, Güncel

Haberin Videosu :

KORONAVİRÜSÜ YENEN KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ YAŞADIKLARINI ÇEKTİĞİ VİDEO İLE ANLATTI

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