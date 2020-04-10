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Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok bel ve vücut ağrılarım oldu

BURSA'da, koronavirüse yakalanan İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan (53), hastanedeki 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

10.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:04
Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok bel ve vücut ağrılarım oldu

BURSA'da, koronavirüse yakalanan İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan (53), hastanedeki 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi. Koronavirüsü zorlanmadan yendiğini belirten Özkan, "Hastalık sürecinde en çok bel ve vücut ağrılarım oldu" dedi.

İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Özkan, 3 Nisan'da tedaviye alındı. 7 günün sonunda koronavirüsü yenen Mahmut Özkan, taburcu edildi.

'AKŞAMLARI AĞRILARIM ARTIYORDU'

Yaptığı açıklamada koronavirüsü zorlanmadan yendiğini  belirten Mahmut Özkan, şunları söyledi:

"Hastalığın tahribatı kişiye bağlı. Koronavirüs kimi insana az bir rahatsızlık veriyor, kimisinde zorlu oluyor. Benim çok zorlandığım zamanlar olmadı. Benim en çok bel ve vücut ağrılarım oldu. Bir gün ateşim oldu. Çok az bir öksürüğüm oldu. Akşamları, biraz rahatsız ediyordu, ağrılarım artıyordu. Allah herkese şifa versin."


Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl Belediyesi, Mahmut Özkan, Koronavirüs, İnegöl, Güncel
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