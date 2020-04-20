Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Koronavirüsü yenen Özlem hemşire, alkışlarla görevine başladı

Koronavirüsü yenen Özlem hemşire, alkışlarla görevine başladıTOKAT'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire Özlem Şirinyaşar (32),14 günlük ev karantinasının ardından görevine meslektaşlarının alkışlarıyla başladı.

20.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:06
Koronavirüsü yenen Özlem hemşire, alkışlarla görevine başladı
TOKAT'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire Özlem Şirinyaşar (32),14 günlük ev karantinasının ardından görevine meslektaşlarının alkışlarıyla başladı.
Turhal ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyaşar, 24 Mart'ta acil servise gelen bir hastaya yaptığı müdahale sırasına koronavirüse yakalandı. Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde 4 günlük tedavi sonrası, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 6 gün süren tedavinin ardından testleri negatif çıkan hemşire Özlem Şirinyaşar, 6 Nisan'da hastaneden taburcu edildi.14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulan hemşire Özlem Şirinyaşar, bugün hastanedeki görevine meslektaşlarının alkışları arasında başladı.
Zorlu bir süreç atlattığını ifade eden Şirinyaşar, "Görevime tekrar başlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyim. Aynı zamanda büyük bir heyecan yaşıyorum. Şu anda herkesin korktuğunu yaşamış olsam da kendimi çok şanslı görüyorum. Bu konuda dikkatli ve özverili insanlarla çalışmak büyük bir avantajlı benim için. Enfekte olan bir hastanın görüntüleri izlenerek yakın temasta bulunduğum belirlendi ve test yapılması gerektiği tanısına varıldı. Hastane yönetiminin dikkati sayesinde erken tanı, tedavi sürecim çok olumlu bir şekilde etkiledi. Başta Sağlık Bakanımıza, tüm sağlık çalışanlarına, aileme bana umut oldukları için teşekkür ederim. Şimdi umut olma sırası bende" dedi.
'BUGÜN MESLEĞE BAŞLADIĞIMIN İLK GÜNÜ GİBİ'
Tedavi sürecinin tamamlanıp görevine döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Şirinyaşar, "Görevimi bırakmayı hiç düşünmedim. Arkadaşlarımı asla yalnız bırakamam. Böyle bir mücadele onlarla beraber devam edeceğimi biliyorlardı. Kısa zamanda toparlandım ve onlarla beraberim. Hastaneye döndüğümde yeninden doğmuş gibi hissettim. Ben moral ve motivasyonumu hiç bozmadım. Biraz da beslenmeye dikkat ettiğin zaman bu iş oluyor. Bugün mesleğe başladığımın ilk günü gibi" ifadelerini kullandı.
Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Dursun Tüzün ise Özlem hemşirenin görevine tekrar başlaması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Koronavirüsü yenen Özlem hemşire, alkışlarla görevine başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Turhal, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu Haberler
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu
’Varlık sebebim’ dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haberler
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca’dan yardım istedi Haberler
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca'dan yardım istedi
Erdoğan’dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Haberler
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Haberler
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsü yenen Özlem hemşire, alkışlarla görevine başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Putin: "Rusya'da Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor" - Haber 15:32: Japonya'nın ihracatında büyük daralma - Haber 15:32: İzmir'de ihtiyaç sahiplerine sebze meyve paketi - Haber 15:30: Erzurum'da "Vefa Grubu" görevlileri ev ev gezerek maske dağıtıyor - Haber 15:30: Şehit babası, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yıpranan Türk bayrağının yerine yenisini istedi - Haber 15:25: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek - Haber 14:34: Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım - Magazin 13:14: Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız - Ekonomi 11:54: Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt - Haberler 11:18: Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz - Haber