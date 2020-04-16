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Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu

KORONAVİRÜSÜ yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu.

16.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:41
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu
KORONAVİRÜSÜ yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu. Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ve koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu. Tutluoğlu,  hastane çıkışı doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurladı.

"ÇOK FARKLI BİR DUYGU"

Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Tutluoğlu, " Zaten bu hastanenin çalışanıyım. İşin doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış oldum. Çok farklı bir duygu. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.


- Yurttaşistanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Acıbadem, Yeşilköy, Güncel
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