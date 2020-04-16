Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu
KORONAVİRÜSÜ yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu.
16.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:41
"ÇOK FARKLI BİR DUYGU"
Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Tutluoğlu, " Zaten bu hastanenin çalışanıyım. İşin doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış oldum. Çok farklı bir duygu. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.- Yurttaşistanbul
Kaynak: DHA