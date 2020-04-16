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Koronavirüsü yenen Prof. Dr. İsmail Kayar "immün plazma" bağışçısı oldu

Kayseri'de, koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. İsmail Kayar, diğer hastaların tedavisinde kullanılması için "immün plazma" bağışladı.

16.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:46
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. İsmail Kayar
Kayseri 'de, koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. İsmail Kayar, diğer hastaların tedavisinde kullanılması için "immün plazma" bağışladı.
Prof. Dr. Kayar, bir süre önce solunum sıkıntısı nedeniyle rahatsızlandı. Kayar, rahatsızlığının artmasıyla daha önce görev yaptığı Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.
Kayar'ın hastanede yapılan kontrollerinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Kayar, daha sonra sağlığına kavuşarak gerekli tedbirlerin ardından taburcu edildi.
Kayar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan immün plazma ile kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabileceğini düşünerek, ERÜ Tıp Fakültesi Kan Merkezinde "immün plazma" bağışladı.
Kayar, bağışın ardından tedavi sürecinde yanında bulunan doktorlara teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Koronavirüs salgınının kısa bir süre içerisinde sona ermesini temenni ediyorum. Koronavirüsü şükür yendim ve sağlıkla üstesinden geldim. Bunun kan bağışı için de bir fırsat olduğunu ve bu hastalığı yenerek şifa bulan insanlar için bir vazife olduğunu belirtmek isterim. Katkıda bulunmak bakımından çok yararlı olacağını düşündüm ve kan bağışında bulundum. Usulünce ne kadar vermem gerekiyorsa o kadar da kan vermeye devam edeceğim. İyileşen ve şifa bulan tüm hastalara kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Çok nezih ve steril bir ortamda kan alıyorlar. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Bunun hastalığı atlatanlar için bir vazife olduğunu düşünüyorum."
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Musa Karakükçü de immün plazma bağışında bulunan Kayar'a teşekkür ederek, sağlığına kavuşmuş diğer hastaları da kan bağışına davet etti.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 hastalığını yenerek diğer hastaların tedavisine katkı sağlamak için üniversite hastanemizde immün plazma bağışı yapan Prof. Dr. İsmail Kayar'a teşekkür ediyor, iyileşen hastalarımızı immün plazma bağışına bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hukuk Fakültesi, Koronavirüs, Kayseri, Sağlık
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