Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, koronavirüse yakalanmasının ardından sağlığına kavuştu.

46 yaşındaki eski file bekçisi, Sözcü 'ye yaptığı açıklamada yaşadığı süreci anlatırken yaptığı sigara itirafıyla futbol dünyasını şaşırttı.

"İYİ Kİ BIRAKMIŞIM"

Sigarayı bırakmakla doğru bir karar verdiğini söyleyen Reçber, "Öncelikle çok teşekkür ederim. Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an taburcu oldum ve evdeyim. 5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım. 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Tüm sevenlere iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Reçber, eşi Işıl Reçber'in hastalığı kendisine bulaştırdığı iddiasıyla ilgili olarak ise "Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır. Zaten ne Işıl ne de benim bunlarla uğraşacak zamanımız da yok" mesajını iletti.