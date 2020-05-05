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Koronavirüsü yenen Suriyeli Muhammed immün plazma bağışçısı olacak

Karabük'te, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen Suriyeli Muhammed Elismail, immün plazma tedavisi için bağışçı olacak.

05.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:50
Karabük'te, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen Suriyeli Muhammed Elismail, immün plazma tedavisi için bağışçı olacak.
Yaklaşık 7 yıl önce Suriye'deki iç savaş nedeniyle annesi ve kardeşiyle Türkiye'ye gelen Karabük Üniversitesi (KBÜ) Çevre Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Elismail'in, 11 Nisan'da Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
16 Nisan'a kadar hastanede tedavi gören 27 yaşındaki Elismail, 14 gün karantina sürecinin ardından 30 Nisan'da yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.
Elismail, gazetecilere yaptığı açıklamada, plazma bağışı için 7 Mayıs'ta Kocaeli'ye gideceğini söyledi.
Kocaeli'de tahlil yaptıracağını belirten Elismail, "Orada başka bir hastanın tedavisi için plazma vereceğim. Allah herkese şifa versin. Tedavi olup da iyileşen herkes bağış yapsın. İnşallah bu günleri atlatacağız." diye konuştu. Koronavirüsü yenen Suriyeli Muhammed immün plazma bağışçısı olacak

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Suriye, Güncel, Haber

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