Koronavirüsü yenen ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı

Ünlü aktör Tom Hanks ile şarkıcı eşi Rita Wilson, Hanks'in Elvis Presley'nin hayatını anlatan filminin çekimleri için bulundukları Avustralya 'da koronavirüse yakalanmıştı. Wilson, gördükleri tedavi süreci sonrası iyileşerek ABD'deki evlerine dönmüştü.

'TİTREME GELDİ...'

Rita Wilson, iyileştikten sonra ilk kez CBS This Morning adlı TV programına katılarak koronavirüs deneyimini anlattı. Ünlü şarkıcı, "Son derece ağrılı, rahatsız hissettim, bana dokunulmasını istemedim. Sonra ateş başladı. Daha önce hiç yaşamadığım gibi bir titreme geldi" ifadelerini kullandı.

'HASTALIĞI ATLATMAMIZ ZAMAN ALDI'

Ateşinin 39 dereceye çıktığını söyleyen Wilson, hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hisettiğini belirtti. Tom Hanks'in deneyimi hakkında da konuşan Wilson, "Ateşi o kadar yüksek değildi. Tat ya da koku alma duyusunu kaybetmedi, ama yine de bu hastalıkla başa çıkmak bizim için aynı zamanı aldı" dedi.

Wilson, şimdi hem kendisinin hem de Hanks'ın bağışıklıklarının güçlü olduğunu ve her ikisinin de aşı araştırmasına yardımcı olmak için kan bağışladığını söyledi.



