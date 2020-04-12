Koronavirüsü yenen Yargıtay üyesi, taburcu oldu

ANKARA'da, koronovirüse yakalanan Yargıtay üyesi Ender Şener, tedavi gördüğü hastaneden iyileşerek taburcu oldu.

Yargıtay tarafından 4 Mart'ta yapılan açıklamada, Ender Şener'in, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. O tarihten beri tedavi gören Şener, hastalığı yenerek taburcu edildi. Şener'in, son test sonucunun negatif çıktığı, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, Yargıtay üyeleri arasında başka bir koronavirüs pozitif vakası tespit edilmediği öğrenildi.