Koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla taburcu edildi - BOLU
Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan yaşlı çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.
15.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:27
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine koranavirüs şikayeti ile gelen ve hastanede tedavi altına alınan Osman Ulus (81) ve eşi Sare Ulus'un (80) 15 gün süren tedavisi tamamlandı.
Ulus çifti, sağlık ekiplerinin alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: İzzet Baysal, Ulus, Bolu, Güncel