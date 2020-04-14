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Koronavirüsü yenen yaşlı çift hastaneden el ele ayrıldı

Silivri'de yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Makbule (70) ve Turgut (78) Akpınar çifti, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

14.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:19

Silivri 'de yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Makbule (70) ve Turgut (78) Akpınar çifti, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Silivri Kolan Hastanesindeki 11 günlük tedavilerinin ardından iyileşen Akpınar çifti, alkışlar eşliğinde el ele hastaneden ayrıldı.

Koronavirüsle mücadeleyi kazanarak taburcu edilen çiftin kronik rahatsızlıklarının da olduğu öğrenildi.

Koronavirüsü yenen yaşlı çift hastaneden el ele ayrıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Silivri, Akpınar, Güncel
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