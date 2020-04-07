Koronavirüsü yenen yaşlı çiftin doktoru: Koronavirüs bulaşmış herkes ölmüyor

ANKARA'da, koronavirüse yakalanan Süleyman Seydi U. (89) ile eşi Fikriye U. (80), 13 gün süren tedavinin ardından hastalığı yenerek taburcu oldu. Çiftin doktoru Yrd. Doç. Dr. Barış Mustafa Poyraz, "Şunu görüyoruz ki, koronavirüs bulaşmış herkes ölmüyor. ya da 'her 65 yaş üstü hastamızı kaybedeceğiz' diye bir durum söz konusu değil" dedi.

Çankaya 'da yaşayan Süleyman Seydi ve Fikriye U. çifti, yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle oğulları Tahsin U. tarafından 14 gün önce Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan çiftin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Çift bunun üzerine hastanenin pandemi servisinde tedavi altına alındı. 13 gün süren tedavinin ardından koronavirüsü yenen çift, dün hastaneden alkışlarla taburcu oldu. Yaşlı çiftin hastalığı yenmesi, diğer hastalara da moral oldu.

'KORONAVİRÜS BULAŞMIŞ HERKES ÖLMÜYOR'

Pandemi Servis Sorumlusu Yrd. Doç Dr. Barış Mustafa Poyraz, çiftin sağlık durumu ve taburcu sürecine ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Poyraz, çifti yüksek ateş şikayetiyle korona servisine kabul ettiklerini, tedavinin ardından koronadan kurtulmuş şekilde dün taburcu ettiklerini söyledi. Çiftin 13 günlük tedavileri süresince, sadece Süleyman Seydi U.'yu bir gün yoğun bakıma aldıklarını kaydeden Poyraz, "Kadın hastamızın belirgin bir kronik hastalığı yoktu. Erkek hastamızda da kalpte bir ritim problemi mevcuttu. 89 yaşındaki erkek hastamızı bir gün yoğun bakımda izledik sonra tekrardan servise aldık. Genel olarak diri ve sağlıklı yaşlılardı ve bu durumlarından dolayı virüsten kurtulma şansları da daha yüksek oldu. Şunu görüyoruz ki, koronavirüs bulaşmış herkes ölmüyor. ya da 'her 65 yaş üstü hastamızı kaybedeceğiz' diye bir durum söz konusu değil. Burada kendimize bakmamız, ilerisi için de sağlığımızı korumamız, iyi beslenmemiz, mutlaka fiziksel hareketi ihmal etmememiz, sigaradan uzak durmamız gerekiyor" dedi.

'MUHABEREYİ İZOLASYONLA KAZANACAĞIZ'

Poyraz, 65 yaş üstü hastaların risk faktörü olduğunu; ancak son dönemde 40'lı yaşlardaki kişilerde koroanvirüs hastalığında bir artış yaşandığını belirtti. Buradaki en önemli faktörün, insanların kendisini korumak olduğunu vurgulayan Poyraz, "Onun için 'sosyal izolasyon önemli' diyoruz. Bu durumda sağlık sistemine gelen yükü de azaltmamız lazım. Eğer bu izolasyonu iyi uygulayabilirsek biz zaman kazanacağız. Bu bir savaş, biz muhabereyi bu izolasyonla kazanıyor olabiliriz. Ama bu hastalık daha sürecek" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaşlı çiftin hastaneden taburcu edilmesi

-Alkışlarla uğurlanmaları

-Doktor ile röp.

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: DHA