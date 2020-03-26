Koronavirüsü yenmesini sağlayan mucize besinleri açıkladı
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, Instagram sayfasından iyileştiğini duyurmuştu. Güzel oyuncu iyileşmesine yardımcı olan iki mucize besini de takipçileriyle paylaştı
26.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:01
'James Bond' filmiyle tanınan ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve kendini eve kapatmıştı.
Covid 19 hastalığının semptomlarından 2 haftada tamamen kurtulduğunu duyuran güzel oyuncu, karantina günlerinde en çok ne tükettiğini açıkladı.
'Sarımsağın yanı sıra bol su tükettim'
Karantina günlerinde beslenmesine çok özen gösteren Kurylenko, "En çok tükettiğim gıda sarımsak oldu" diye bir açıklama yaptı.
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol sarımsak tüketen Olga Kurylenko, şu ifadeleri kullandı: "Sarımsağın yanı sıra bol su tükettim. Suyun içerisine de limon koydum."
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Kaynak: Snob Magazin
Etiketler: Olga Kurylenko, Koronavirüs, James Bond, Karantina, Magazin