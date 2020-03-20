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Koronavirüsün Belirtileri Değişiklik Göstermeye Başladı

Çin'deki koronavirüs COVID-19 hastalarının durumlarını inceleyen bilim insanları, virüsün her zaman yükske ateş ve öksürük belirtileri ile gün yüzüne çıkmadığını dile getirdiler.

20.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:34
Koronavirüsün Belirtileri Değişiklik Göstermeye Başladı
Çin'deki koronavirüs COVID-19 hastalarının durumlarını inceleyen bilim insanları, virüsün her zaman yükske ateş ve öksürük belirtileri ile gün yüzüne çıkmadığını dile getirdiler. Son zamanlarda hastanelere başvuran kişilerin sindirim sistemi problemi taşıdıkları gözlemlendi.

Binzhou Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli uzmanlar, koronavirüs vakalarının yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu açıkladı.

Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı. Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı. Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi.

İshal ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurarak COVID-19'a yakalandıkları belirtilen hastaların bazılarının ise yüksek ateş ve öksürük belirtileri göstermediklerinin altı çizildi.

Yine sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi. Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji

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