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Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e ulaştı.

10.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:08Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e çıktı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e ulaştı.
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Adası'na yayıldı.
Salgın nedeniyle 910 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 908'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.
Çin ana karasında 40 bin 171, Hong Kong'da 36 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.
Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:
Japonya: 161
Singapur: 43
Tayland: 32
Güney Kore: 27
Malezya: 18
Avustralya: 14
Vietnam: 14
Almanya: 14
ABD: 12
Fransa: 11
Birleşik Arap Emirlikleri: 7
Kanada: 6
İngiltere: 3
İtalya: 3
Hindistan: 3
Filipinler: 3
Rusya: 2
Nepal: 1
Sri Lanka: 1
Kamboçya: 1
Belçika: 1
İspanya: 1
İsveç: 1
Finlandiya: 1

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Tayvan, Wuhan, Güncel

Kaynak: AA

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